\Dolar AS Menguat Jelang Konferensi Pers Presiden AS\

NEW YORK - Kurs dolar AS sedikit menguat terhadap sebagian besar mata uang utama pada Selasa (Rabu pagi WIB), menjelang konferensi pers pertama Presiden AS terpilih Donald Trump pada Rabu waktu setempat.

Dolar jatuh di sesi pagi karena investor cemas bahwa kemungkinan pernyataan Trump bisa mengguncang pasar. Ketidakpastian menjelang konferensi pers Trump juga mengurangi permintaan terhadap dolar.

Namun, dolar kemudian pulih pada sore hari dan indeks dolar, yang melacak greenback terhadap enam mata uang utama, menguat 0,08 persen menjadi 102,01 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi USD1,0559 dari USD1,0570, dan pound Inggris merosot menjadi USD1,2160 dari USD1,2164. Dolar Australia bertahan datar di USD0,7364.

Dolar dibeli 115,75 yen Jepang, lebih rendah dari 116,13 yen di sesi sebelumnya. Dolar naik menjadi 1,0167 franc Swiss dari 1,0154 franc Swiss, dan naik tipis menjadi 1,3234 dolar Kanada dari 1,3219 dolar Kanada.