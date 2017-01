\Riset Saham MNC Securities: IHSG Diperkirakan Lanjutkan Pelemahan \

JAKARTA - Kembali jatuhnya harga minyak mentah ke USD50,79 mendorong turun saham berbasis energi dan menjadi faktor negatif Dow Jones mengalami penurunan, di tengah ramainya perdagangan. Tercatat, volume perdagangan di Wall Street mencapai 6,7 miliar saham, lebih besar dibandingkan rata-rata 20 hari perdagangan terakhir.

Head Analis MNC Securities Edwin Sebayang mengatakan, kejatuhan Dw Jones tersebut akan memberikan sentimen pada pasar saham Indonesia. Sementara dari dalam negeri, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun disertai net sell investor asing sebesar Rp184,2 miliar sehingga di hari kedua minggu net sell mencapai Rp515,14 miliar.

"Kombinasi jatuhnya Dow Jones, minyak, batu bara dan CPO di tengah kenaikan EIDO, emas, nikel dan tin menjadi faktor penggerak IHSG diperkirakan akan turun," kata dia dalam risetnya di Jakarta.

Menurutnya, pola three outside down terbentuk atas IHSG mengindikasikan berlanjutnya kejatuhan hari ini. "IHSG kami perkirakan akan bergerak dalam kisaran 5.264-5.350," tukas dia.