\Rupiah Rp13.317, Malas Bergerak Pagi Ini\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini tidak bergerak banyak. Rupiah masih berada di level Rp13.317 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (11/1/2017), Rupiah pada perdagangan Spot Exchange Rate di pasar Asia melemah tipis 9 poin atau 0,07% ke level Rp13.317 per USD. Adapun pergerakan Rupiah hari ini ada di kisaran Rp13.310 per USD hingga Rp13.341 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 3 poin atau 0,02% ke level Rp13.313 per USD. Dalam kurs Yahoofinance, pergerakan harian Rupiah berada di Rp13.300 per USD hingga Rp13.330 per USD.

Kurs dolar AS sedikit menguat terhadap sebagian besar mata uang utama pada Selasa (Rabu pagi WIB), menjelang konferensi pers pertama Presiden AS terpilih Donald Trump pada Rabu waktu setempat.

Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi USD1,0559 dari USD1,0570, dan pound Inggris merosot menjadi USD1,2160 dari USD1,2164. Dolar Australia bertahan datar di USD0,7364.