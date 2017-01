\Anak Usaha Indopoly Swakarsa Dapat Pinjaman USD12 Juta \

JAKARTA - Anak usaha PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk (IPOL) yang berada di China mendapatkan fasilitas kredit senilai USD12 juta dari United Overseas Bank (UOB).

Disebutkan, anak usaha IPOL yang mendapatkan fasilitas tersebut yaitu Suzhou Kunlene Film Industries Co., Ltd dan Yunnan Kunlene Film Industries Co, Ltd.

Berdasarkan kesepakatan antara dua anak usaha dengan UOB (China), maka disetujui untuk mencabut jaminan personal guarantee atas nama Henry Halim dan corporate guarantee atas nama Golden Polindo Industries Pte Ltd senilai USD12 juta, yang kemudian diganti dengan pemberian jaminan perusahaan atas nama perseroan senilai USD12 juta.

Adapun alasan pemberian corporate guarantee atas nama IPOL terhadap fasilitas pinjaman anak perusahaan akan berimbas dan dapat berkontribusi positif bagi perseroan. “Guna membiayai kegiatan usaha anak perusahaan,” ujar Corporate Secretary IPOL Yenni Meilina Lie.