\Rupiah Rp13.319, Melemah Tipis di Akhir Perdagangan\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tak berhasil mempertahankan penguatannya. Tercatat, pada penutupan perdagangan sore ini Rupiah melemah tipis ke level Rp13.300-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jakarta, Rabu (11/1/2017), Rupiah pada perdagangan Spot Exchange Rate di pasar Asia melemah 11 poin atau 0,08% ke Rp13.319 per USD. Adapun kisaran perdagangan Rupiah hari ini, berada di angka Rp13.296-Rp13.341 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah melemah 7 poin atau 0,05% ke Rp13.317 per USD. Tercatat, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.267per USD hingga Rp13.332 per USD.

Sedangkan Rupiah dalam kurs tengah Bank Indonesia (BI), Rupiah melemah ke level Rp13.327 per USD. Dengan kurs jual di level Rp13.394 per USD dan kurs beli Rp13.260 per USD.