\Harga Melonjak, Cabai Busuk Jadi Incaran Warga Kalteng\

KALIMANTAN TENGAH - Masih mahalnya harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng membuat warga berburu cabai busuk di pasar.

"Kalau yang masih bagus cabai per hari ini masih Rp120 ribu per kilogramnya. Kalau yang busuk per kg saya jual Rp70 ribu. Banyak yang mau meski busuk," ujar seorang pedagang sayur di Pasar Indra Sari Dyah, Rabu (11/1/2017).

Padahal, selama ini, cabai yang busuk dibuang oleh pedagang. Namun saat ini, cabai itu malah laku terjual.

Seorang pembeli cabai busuk, Narti diam saja saat ditanya beli cabai busuk. "Harganya sekitar Rp70 ribu per kilogram. Rahasia untuk apa, hehehe. Karena yang baik masih mahal," kata dia.

Ia berharap harga cabai kembali normal supaya para ibu rumah tangga tak menjerit dengan harga yang cukup pedas.