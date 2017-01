\Daftar Tenan yang Segera Serbu Mal-Mal Baru di Jakarta\

JAKARTA - Daerah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) menjadi magnet tersendiri bagi pengembang. Wilayah lingkar Jakarta kini semakin ramai konsumen, sehingga dipandang sebagai pasar yang potensial.

Riset Colliers International Indonesia mencatat terdapat 14 mal baru yang akan beroperasi di 2017 hingga 2019. Untuk tahun ini, rencananya akan beroperasi dua mal di Bekasi, yakni Bekasi Trade Center 2 dan Grand Dika City Mall.

Seiring dengan akan berdirinya mal-mal baru, para tenant baik dari dalam dan luar negeri pun tidak ingin ketinggalan untuk segera mendapatkan ruang-ruang untuk menjajakan barang-barangnya. Berikut nama-nama tenant yang akan mengisi ruang di sejumlah mal baru dan yang akan segera diresmikan di Jakarta, sebagaimana mengutip data Colliers International Indonesia, Rabu (11/1/2017):

Pusat Perbelanjaan: PIK Avenue

Lokasi: Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara

Nama Tenan: Uniqlo, The Food Hall, Flix Cinema, Ace Hardware, Gold's Gym, Informa, H&M, Optik Melawai, Sports Station, Giordano, Levi's Store, Timberland, Pizza Hut, Starbucks, Excelso, Kidz Station, Carl's Junior, Payless.

Pusat Perbelanjaan: Neo SOHO Podomoro City

Lokasi: Slipi, Jakarta Barat

Nama Tenan: Central Department Store, Kid'z Station, Electronic Solution, Pedro, The Body Shop, Clarks, Stacatto, Polo Ralph Laurent, Samsonite, Wrangler, Wood, Cotton On, Mango, Nine West, Charles & Keith, Armani Jeans, Furla, Ta Wan, Pizza Hut, Pepper Lunch, Muji, Pedro.

Pusat Perbelanjaan: Bassura City Mall

Lokasi: Cipinang, Jakarta Timur

Nama Tenan: Cinema XXI, Lion Superindo, Optik Melawai, Sports Station, The Body Shop, Starbucks, Imperial Kitchen, Wood.

Pusat Perbelanjaan: Green Pramuka City Mall

Lokasi: Pramuka, Jakarta Pusat

Nama Tenan: CGV Blitz, Lotte Mart, Ace Hardware, Funworld, Kid'z Station, Wood, Ta Wan, Starbucks, Marugame Udon, Electronic Solution, Optik Melawai.

Pusat Perbelanjaan: Metropolitan Mall Cileungsi

Lokasi: Cileungsi, Bogor

Nama Tenan: Matahari, Cinema XXI, Jysk, Gramedia, Electronic City, Funworld, Eat & Eat, Lion Superindo, Pojok Busana, Starbucks, Batik Keris, Giordano, Optik Seis, Ta Wan, Optik Melawai, Auntie Anne's, Solaria, Steak 21, Buccheri, The Executive, Color Box, Century.

Pusat Perbelanjaan: Q Big BSD

Lokasi: BSD City, Tangerang

Nama Tenan: Starbucks, Toys Kingdom, Ace Hardware, Informa, Mitra 10, Rockstar Jeans, Lulu Department Store.

(dhe)