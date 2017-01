\8 Duta Besar Ini Sanjung Tingginya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia\

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan upacara Penyerahan Surat-surat Kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident dan Designate Non Resident untuk Republik Indonesia. Terdapat delapan duta besar baru dari negara sahabat yang hadir dalam kegiatan ini.

Delapan duta besar tersebut adalah Y.M. Tuan Jean-Charles Berthonnet sebagai Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Perancis untuk Republik Indonesia, Y.M. Tuan Benabdellah Ouadîa sebagai Duta Besar LBBP Designate Resident Kerajaan Maroko untuk Republik Indonesia, Y.M. Tuan Rui Fernando Sucena Do Carmo sebagai Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Portugal untuk Republik Indonesia dan Duta Besar LBBP Designate Resident Amerika Serikat untuk Republik Indonesia Y.M. Tuan Joseph R. Donovan Jr.

Selain itu, juga terdapat Y.M. Mayor Jenderal Azmal Kabir selaku Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Rakyat Bangladesh untuk Republik Indonesia, Y.M. Tuan Issop Patel sebagai Duta Besar LBBP Designate Non Resident Republik Mauritius untuk Republik Indonesia berkedudukan di Kuala Lumpur, Y.M. Tuan Guillaume Kavaruganda sebagai Duta Besar LBBP Designate Non Resident Republik Rwanda untuk Republik Indonesia berkedudukan di Singapura, dan Y.M. Tuan Tom D. Kijiner selaku Duta Besar LBBP Designate Non Resident Republik Kepulauan Marshall untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Tokyo.

"Ini kan pelantikan delapan duta besar negara sahabat untuk Indonesia. Lima duta besar berkedudukan di Jakarta dan tiga duta besar lainnya berkedudukan di luar Jakarta. Untuk lima duta besar yang berkedudukan di Jakarta adalah Prancis, Maroko, Portugal, Amerika Serikat dan Bangladesh. Sementara untuk Mauritius, Rwanda dan Marshall Island berkedudukan di luar Jakarta," kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/1/2016).

Menurut Retno, delapan duta besar ini menilai bahwa Indonesia memiliki peran penting bagi kawasan regional hingga dunia internasional. Indonesia pun memperoleh pujian dari delapan duta besar ini.

"Beberapa duta besar secara spesifik menyampaikan apresiasi yang tinggi bagi peran Indonesia di ASEAN dan isu-isu yang terkait humaniter sangat di cermati dan diapresiasi oleh hampir semua duta besar yang tadi berbicara dengan Presiden," tuturnya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Tak hanya itu, delapan duta besar ini juga mengapresiasi tingginya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini pun berdampak pada meningkatnya keinginan delapan negara ini untuk meningkatkan hubungan kerja sama dengan Indonesia.

"Kemudian yang kedua yang disampaikan adalah apresiasi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang relatif lebih tinggi dari pada rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan mereka ingin meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dengan Indonesia," tutupnya.