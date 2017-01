\Dolar AS Melemah Pasca-Konferensi Pers Pertama Presiden Baru\

NEW YORK - Kurs dolar AS melemah terhadap mata uang utama lainnya pada Rabu (Kamis pagi WIB), setelah Presiden AS terpilih Donald Trump belum mampu merinci rencana stimulus ekonomi pada konferensi pers pertamanya.

Para analis mengatakan investor kecewa karena Trump mengatakan sedikit tentang waktu dan ruang lingkup kebijakan yang direncanakannya, termasuk belanja infrastruktur dan pakta-pakta perdagangan yang akan menentukan nada di pasar keuangan pada 2017.

Indeks dolar, yang melacak greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,49% menjadi 101,510 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,0601 dari USD1,0559, dan pound Inggris naik tipis menjadi USD1,2232 dari USD1,2160. Dolar Australia naik menjadi USD0,7453 dari USD0,7364.

Dolar dibeli 115,07 yen Jepang, lebih rendah dari 115,75 yen di sesi sebelumnya. Dolar jatuh menjadi 1,0124 franc Swiss dari 1,0167 franc Swiss, dan turun tipis menjadi 1,3168 dolar Kanada dari 1,3234 dolar Kanada.