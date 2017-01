\Pasar Saham Asia Menghijau Berkat Pelemahan Dolar AS \

SYDNEY - Pasar saham Asia dibuka menguat seiring dengan tekanan yang menghantam dolar Amerika Serikat (AS). Pasalnya, selama ini negara-negara Asia cukup terpukul dengan penguatan dolar AS.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang menguat 0,5% ke level tertinggi sejak awal November. Indeks utama Australia juga naik 0,3% dibantu oleh kenaikan harga komoditas. Namun, Pasar saham Jepang Nikkei N225, tergelincir 0,7% karena penguatan yen Jepang.

Ketidakpastian perekonomian AS juga memukul imbal hasil obligasi Treasury 10 tahun. Tercatat, US10YT turun 2,64% selama satu bulan terakhir dan stabil di 2,36%.

Pelemahan dolar AS, juga memukul keuntungan yang sudah didapatkan pada beberapa minggu terakhir. Indeks dolar AS berada pada 101,570 dengan tingkat tertingginya berada pada 102,950.

Di sisi lain, euro telah menguat ke USD1,05 dari level terendahnya di USD1,04. Sementara dolar AS melemah ke USD114,91 per yen Jepang dari tingkat tertinggi USD116,87 per yen Jepang. Poundsterling juga memantul dari level terendah 10 mingguan di USD1,204 dari sebelumnya USD1,22.

Di pasar komoditas, harga minyak mentah menguat berkat penurunan dolar AS dan laporan pemotongan pasokan Saudi ke Asia. Minyak mentah AS jenis CLc1 diperdagangkan 3 sen ke USD52,28, setelah naik hampir 3% semalam.