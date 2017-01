\ PERISKOP 2017: Proyeksi Rupiah di Tengah Banjir Sentimen Luar Negeri\

JAKARTA - Pemerintah menetapkan kurs tengah Rupiah pada 2017 sebesar Rp13.300 per USD. Namun, hingga saat ini kurs Rupiah sudah mencapai kisaran Rp13.400 per USD, oleh karena itu dikhawatirkan asumsi yang dibuat oleh pemerintah tidak akan tercapai.

Pasalnya, pergerakan Rupiah bukan hanya bergantung dari sentimen dalam negeri, sehingga akan sulit bagi Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan pergerakan Rupiah. Ditambah lagi, saat ini dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami penguatan, lantaran membaiknya sentimen dalam negeri di Negeri Paman Sam.

Seperti diketahui, salah satu penyebab menguatnya nilai tukar dolar AS terhadap beberapa mata uang utama terjadi karena The Federal Reserve menaikkan tingkat suku bunga mereka. Ditambah lagi, tahun depan Bank Sentral tersebut akan kembali menaikkan suku bunga mereka hingga 3 kali akibatnya, kurs dolar AS sudah dipastikan akan kembali menguat.

Namun, Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menilai, selain sentimen dari suku bunga The Fed, ada yang lebih mengkhawatirkan. Pasalnya, dengan penguatan dolar AS tersebut dapat memicu perang suku bunga.

"Yang dikhawatirkan itu justru dari China. Kalau tiba-tiba PBOC (Bank Sentral China) kembali melakukan devaluasi yuan untuk imbangi The Fed, itu yang malah lebih bikin tambah parah," kata dia kepada Okezone.

Dia menambahkan, adanya pergantian kepemimpinan di Amerika juga bisa menimbulkan ketidakpastian bagi The Fed. Pasalnya, jabatan Yellen akan berakhir tahun depan. "Ketika ganti akan beda lagi kebijakannya," tambah dia.

Meski begitu, karena kebijakan ini sudah dapat diperkirakan, dia menilai pemerintah seharusnya sudah bisa mengantisipasi dengan langkah-langkah strategis. Salah satu yang bisa dilakukan adalah mengeluarkan paket-paket kebijakan agar bisa meredam gejolak dolar AS.

Menurutnya, jika pemerintah dapat membuat Rupiah lebih stabil, maka Rupiah bisa berada di Rp13.150 per USD, akan tetapi bukan tidak mungkin Rupiah mencapai Rp13.400 per USD jika memang tekanan dolar AS terlalu tinggi. "Rupiah awal tahun akan cukup fluktuasi. Di semester dua kayaknya lebih tenang," jelasnya.

Senada, analis Investa Saran Mandiri Hans Kwee menilai, ada beberapa sentimen dari luar negeri yang akan mempengaruhi pergerakan dolar AS dalam menekan Rupiah. Dia menilai, investor akan menanti kebijakan 100 hari Trump yang kemungkinan akan menentukan Fed Rate di tengah tahun.

Sementara untuk di kawasan sekitar, sentimen yang perlu diwaspadai adalah China yang dikhawatirkan melakukan intervensi dengan nilai tukar yuan dan krisis properti di sana. "Sementara di Euro ada sentimen Brexit Inggris di tengah tahun, pemilu di Jerman dan pemilihan PM di Italia," katanya.

Oleh karena itu, tidak heran jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menjadikan mata uang China, yuan, sebagai acuan nilai tukar Rupiah yang selama ini masih menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). Pasalnya, mitra dagang utama Indonesia adalah dengan China.

Sayangnya, langkah tersebut tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Selain banyaknya utang luar negeri yang menggunakan dolar AS, tidak semua negara mau menerima yuan sebagai mata uang keduanya. Pemerintah pun nampaknya dipaksa tetap menggunakan dolar AS yang semakin perkasa tahun depan.

Data Yahoofinance mencatat, Rupiah berada di titik terendahnya pada 18 Januari di Rp13.973 per USD dari awal tahun Rp13.775 per USD. Adapun titik tertinggi Rupiah, terjadi pada 17 Maret, saat itu Rupiah berada di angka Rp12.770 per USD.

Mekipun ada sentimen dari luar negeri, namun Bank Indonesia (BI) yakin nilai tukar Rupiah pada 2017 akan menguat. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan tax amnesty yang sudah dilakukan pada periode I.

Dengan optimisme tersebut, dia memperkirakan Rupiah bisa bergerak dalam rentang Rp13.200-13.500 per USD tahun depan. Proyeksi tersebut lebih kuat dari perkiraan BI sebelumnya yakni di level Rp13.300-13.600 per USD yang ditetapkan oleh BI pada awal Juni.