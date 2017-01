\Wall Street Dibuka Melemah Usai Nasdaq Cetak Rekor\

NEW YORK - Wall Street dibuka melemah pada perdagangan Kamis. Penurunan tersebut setelah rally memecahkan rekor di Wall Street.

Trump, dalam konferensi pers pertamanya pada hari Rabu, Memberi rincian tentang pemotongan pajak atau belanja infrastruktur.

Juga Dia mengecam perusahaan farmasi atas harga obat yang tinggi, kesehatan menyebabkan saham untuk mengambil kemenangan beruntun enam hari dan goyangan di Wall Street.

Namun, kenaikan sektor energi dan teknologi membantu pasar ditutup menguat pada Rabu, dengan Nasdaq berakhir pada rekor tinggi untuk sesi keempat berturut-turut.

Dow turun 36 poin atau 0,18 persen pada Kamis, dengan 21.201 kontrak berpindah tangan.

S&P 500 e-mini ESc1 turun 5,5 poin atau 0,24 persen, dengan 131.309 kontrak diperdagangkan dan Nasdaq 100 e-mini NQc1 turun 13,75 poin atau 0,27 persen, pada volume 23,981 kontrak.

"Indeks diperdagangkan lebih rendah karena investor Memikirkan kembali konferensi pers Trump kemarin," kata Peter Cardillo, kepala ekonom pasar di First Standard Financial di New York.

"Fakta bahwa tidak ada menyebutkan kebijakan fiskal membebani greenback pagi ini (dan) menyebabkan suasana hati-hati di arena ekuitas."

Dolar DXY turun ke level terendah dalam hampir satu bulan pada hari Kamis. Harga safe haven XAU emas = naik ke Ulasan tertinggi sejak akhir November.

Laba S & P 500 perusahaan 'di kuartal keempat diperkirakan meningkat 5,7 persen - yang terbaik dalam tiga tahun - sebagian besar karena kenaikan saham keuangan, Menurut Thomson Reuters I / B / E / S.

Merck (MRK.N), salah satu saham kesehatan beberapa yang menghindari Carnage di sektor ini, Rabu, naik 1,4 persen menjadi USD62,52 premarket setelah beberapa upgrade broker.

Produsen obat sesama komponen Dow Disney Co (DIS.N) adalah off 1 persen pada USD108,28 setelah Penting memangkas rating pada saham untuk 'menjual'.

Sebuah laporan dari Departemen tenaga kerja AS Menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran naik kurang dari yang diharapkan untuk 247.000 pekan lalu. Para ekonom memperkirakan kenaikan ke 255.000.