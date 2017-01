\Bulog Gelar Operasi Pasar, Jual Cabai Rawit Rp60 Ribu \

JAKARTA - Perum Bulog melakukan operasi pasar di enam titik pasar Jakarta Utara menggunakan mobil box. Salah satu pasar yang menjadi sasaran adalah Pasar Koja Baru.

"Ini program dari lama, kita juga sudah cukup lama jualan di sini tapi ya hanya terbatas tidak semua," ungkap Kepala Divisi Perum Bulog Regional DKI Jakarta, Kamis (12/1/2016).

Adapun komoditi bahan pokok yang dijual Bulog adalah cabai rawit merah, cabai keriting merah, beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu dan tepung beras. Harga yang dijual pun sedikit lebih murah dengan harga pasar. "Kita di sini jadi penyeimbang harga pasar saja. Di sini kita jual lebih murah dari harga eceran. Kita hampir sama dengan harga grosiran," ungkapnya.

Sementara cabai rawit merah dan cabai keriting merah, tidak dijual per kilogram tetapi per 1/4 kg. Hal ini karena melihat jangkauan masyarakat kelas menengah ke bawah. "Memang sengaja packaging kecil-kecil, agar harganya terjangkau. Rawit merah 1/4 kita jual Rp15.000 dan keriting merah Rp17.500 per 1/2 kg," ungkapnya.

Mansur juga mengatakan jika per harinya Bulog DKI Jakarta sudah menyiapkan stok yang cukup banyak untuk cabai rawit merah maupun cabai keriting yang di distribusikan ke enam Pasar di DKI Jakarta.

"Untuk cabai stok per harinya 800 kg kita distribusikan ke enam titik yaitu, Pasar Koja Baru, Pasar Rawamangun, Pasar Jatinegara, Pasar Minggu, Pasar Senen, dan Pasar Grorgol," tukasnya.

Untuk info harga di mobil box Bulog:

Cabai merah keriting Rp35.000 per kg

Cabai Rawit merah Rp60.000 per kg

Beras Kita Rp59.000 per 5kg

Gula pasir Rp12.500 per kg

Minyak Goreng Rp12.000 per liter, untuk 2L Rp23.000.

Beras Merah Rp52.000 per 2kg

Tepung Terigu Rp8.000 per kg

Tepung Beras Rp13.000 per kg.