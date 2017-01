\TERPOPULER: Tak Perlu Impor, Stok Daging Cukup\

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita memastikan bahwa ketersedian daging sapi beku impor cukup sampai dengan Lebaran 2017 nanti. Harga daging juga akan tetap stabil maksimal di Rp80.000 per kilogram (kg) sesuai dengan komitmen Bulog dan Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI).

"Masyarakat bisa memilih harga daging Rp80.000 per kg, paha depan Rp59.000 per kg , paha belakang Rp79.000 per kg. Stok pun kita sediakan banyak, dijamin cukup sampai Lebaran. Sekarang stok yang masuk 70 ribu ton, kalau pun itu kurang akan kami siapkan untuk pasokan daging dari India," ungkap Enggar di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur.

Selain itu, daging beku juga dipasok dari Australia, Spanyol dan beberapa negara lain yang sudah siap dan sudah tersedia di gudang Bulog. Dengan demikian maka dari sisi pasokan daging berlebih sampai dengan Lebaran.

