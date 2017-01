\STNK Naik, Masyarakat Mau Tidak Mau Tetap Bayar\

JAKARTA - Kenaikan tarif surat kendaraan bermotor seperti STNK, BPKB, dan surat kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan Pemerintah sudah diberlakukan mulai 6 Januari 2017. Kenaikan tarif ini pun masih manjadi keluhan masyarakat karena terlalu tinggi sehingga masyarakat kelas bawah harus merogoh kantong dalam-dalam.

"Masyarakat akan tetap bayar mau tidak mau, karena tidak ada pilihan lain. Tarif kendaraan menjadi kebutuhan dasar untuk pemilik kendaraan, kalau tidak dibayar ya gak bisa jalan," ungkap Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati saat di hubungi oleh Okezone.

Ia juga mengatakan jika penjualan kendaraan bermotor tidak akan berpengaruh dengan kenaikan tarif tersebut. Pasalnya masyarakat tetap membutuhkan kendaraan karena transportasi umum pun belum memadai untuk mengangkut banyaknya masyarakat.

"Penjualan akan tetap, hanya harganya saja yang akan sedikit naik, saya kira pemerintah harus menyediakan transportasi publik lebih banyak jika ingin mengurangi jumlah pembelian kendaraan," tukasnya.