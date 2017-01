\Wall Street Melemah Menanti Rilis Laba Emiten\

NEW YORK - Tiga besar indeks saham Amerika Serikat (AS) ditutup melemah karena investor menunggu hasil laba kuartal keempat dan rincian dari kebijakan ekonomi AS. Selain itu, beberapa data juga tampaknya kurang meyakinkan pasar.

Pejabat The Federal Reserve memperingatkan bahwa rencana fiskal dan pajak yang digambarkan oleh pemerintahan baru bisa membua dorongan ekonomi jangka pendek untuk inflasi. Menurutnya, Amerika akan berkutat pada masalah utang mereka.

Para pembuat kebijakan moneter setuju, pada prinsipnya kebijakan Presiden terpilih Donald Trump cenderung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui belanja langsung, konsumsi dan investasi didorong oleh pemotongan pajak, dan dorongan untuk bisnis dari peraturan yang lebih ringan.

Dalam survei terbaru dari bisnis di tenggara, Presiden The Federal Reserve Atlanta Dennis Lockhart menyatakan optimisme prospek stimulus fiskal, pengurangan pajak, belanja infrastruktur dan beberapa jumlah deregulasi menjadi sentimen tersendiri bagi pasar.

Indeks Dow Jones Industrial Average DJI turun 63,28 poin atau 0,32% ke 19.891, indeks S&P 500 kehilangan 4,88 poin atau 0,21% ke 2.270,44 dan Nasdaq Composite turun 16,16 poin atau 0,29% ke 5.547,49.

Di sisi lain, pemerintah AS mencatat defisit anggaran tahun lalu mencapai USD28 miliar, dengan penerimaan dan pengeluaran jatuh di bulan yang sama tahun sebelumnya. Adapun defisit anggaran pada tahun sebelumnya, yakni USD14 miliar.

Sedangkan untuk defisit 2017 year-to-date fiskal tercatat mencapai USD208 miliar lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun fiskal 2016 sebesar USD216 miliar.