\Harga Minyak Naik karena OPEC Mulai Kurangi Produksi\

NEW YORK - Harga minyak dunia berakhir lebih tinggi pada Kamis (Jumat pagi WIB), karena anggota-anggota penting dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dilaporkan mulai mengurangi produksi mereka.

OPEC mencapai kesepakatan pada November untuk memangkas produksi minyak guna mengekang kelebihan pasokan global yang telah menekan harga selama lebih dari dua tahun. Beberapa negara telah mengambil tindakan untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Menteri Energi Arab Saudi Khalid al-Falih, Kamis, mengatakan bahwa kerajaannya telah memotong pasokan minyak ke level terendah dalam hampir dua tahun.

Sementara itu, Menteri Perminyakan Kuwait Essam Al-Marzouq mengatakan negaranya telah memangkas produksi minyaknya lebih dari yang dijanjikan dalam kesepakatan, menurut laporan media terbaru.

Para analis mengatakan, kesepakatan itu tampaknya akan bergerak ke depan seperti yang direncanakan, yang mendukung kenaikan harga minyak pada Kamis.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari meningkat USD0,76 menjadi menetap di USD53,01 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Maret, bertambah USD0,91 menjadi ditutup pada USD56,01 per barel di London ICE Futures Exchange.