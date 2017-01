\Kereta Gedebage-Tanjung Priok Beroperasi 2 Kali Sehari\

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyatakan siap mengangkut dan melayani distribusi barang pada jalur petikemas Gedebage-Tanjung Priok. Guna melayani angkutan tersebut, perseroan mempersiapkan empat jadwal keberangkatan.

Direktur Utama KAI Edi Sukmoro memaparkan, kereta pertama keberangkatan dari Gedebage pukul 19.25 WIB, sedangkan dari Tanjung Priok berangkat 03.40 WIB. Kereta kedua berangkat dari Gedebage pukul 21.30 WIB, sedangkan dari Tanjung Priok berangkat 05.00 WIB.

"Satu hari dua kali perjalanan kereta api pulang pergi, kita sesuaikan supaya tidak mengganggu perjalanan KRL," tuturnya di Terminal Petikemas JICT Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Di sisi sarana, Edi menuturkan, KAI menyiapkan gerbong datar 42 ton sebanyak 53 unit dan gerbong datar 46 ton sebanyak 14 unit (untuk high cuber). Lokomotif sebanyak dua unit plus satu unit cadang.

"Kapasitas volume per hari sebesar 120 TEU per hari atau setara 2.400 ton per hari. Karena ada masalah gradient atau ketinggian permukaan jalur yang cukup tinggi maka satu kali keberangkatan hanya mampu menarik 15 gerbong datar. Padahal kemampuan itu cukup 60 gerbong datar," jelasnya.