\Biaya Distribusi Barang dengan Kereta Api Kurang Kompetitif\

JAKARTA - Jalur petikemas Gedebage-Tanjung Priok sudah dioperasikan sejak Juni 2016. Saat ini jalur distribusi barang tersebut sudah melayani jadwal keberangkatan per harinya. Namun ternyata biaya distribusi menggunakan kereta masih kurang kompetitif.

Ketua Ikatan Eksportir-Importir Amalia menuturkan, sekarang ini biaya angkut menggunakan kereta api rute Gedebage-Tanjung Priok sudah turun. Namun, biayanya masih lebih baik gunakan truk sebagai moda transportasi pendistribusian barang.

"Iya (setelah diturunkan) Rp4,6 juta. Tapi kan kita ada beban cost angkut dari Gedebage ke pabrik. All in Rp4,6 juta (jika pakai truk). Sudah all in sudah sampai pabrik. Enggak mikir apa-apa lagi," tuturnya, di Terminal Petikemas JICT Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Menurut Amalia, kendala pengusaha menggunakan jalur kereta adalah tidak adanya depo kontainer di Gedebage. Depo ini untuk menempatkan kontainer kosong, jadi pengusaha tidak kena double repo empty-nya atau biaya double.

"Harapannya satu sih pelayaran bisa sediakan empty container-nya di Depo Gedebage. Jadi masalahnya itu. Kemudian on train on board. Bahwa kalau sudah on train, itu dijamin bisa pakai kapal. So, enggak ada closing time ya," tandasnya.