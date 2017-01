\TOP REVIEW: Harga Cabai Mahal, Mendag Diminta Mundur\

JAKARTA - Mahalnya harga cabai khususnya cabai rawit merah membuat masyarakat 'kepedesan'. Pasalnya, harga cabai rawit merah lebih mahal dibanding harga daging sapi. Tercatat, harga cabai rawit merah mengalami kenaikan hingga 100%.

Biasanya, harga cabai rawit merah dibanderol sekira Rp40.000 per kilogram (kg) hingga Rp50.000 per kg. Namun, kini harga cabai rawit merah rata-rata dibanderol sekira Rp120.000 per kg. Bahkan, di beberapa daerah, harga cabai menembus level Rp200.000 per kg.

Mahalnya harga cabai ini membuat pemerintah pusing, lantaran terjadi di akhir 2016 hingga awal 2017. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk meredam mahalnya harga cabai rawit merah. Mulai menggalakkan menanam cabai di rumah hingga operasi pasar. Namun, pemerintah enggan membuka keran impor untuk mengatasi mahalnya harga cabai.

Pemerintah berdalih, biang kerok mahalnya harga cabai rawit merah disebabkan cuaca yang buruk yang membuat distribusi terganggu dan pada akhirnya membuat harga cabai rawit merah mahal.

Presiden Joko Widodo mengatakan kenaikan harga cabai rawit merah yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia beberapa waktu belakangan ini disebabkan karena cuaca dan musim yang buruk pada 2016.

"Yang namanya harga tergantung suplai dan demand. Kadang musiman dan kedua karena 2016 jelek cabai," kata Jokowi ditemui usai "blusukan" di Pasar Kanjen, Kabupaten Pekalongan pada Senin 9 Januari 2017.

Menurut Presiden, harga komoditas yang fluktuatif bisa terjadi jika suplai terganggu akibat keadaan musim. Jokowi meminta agar masyarakat mensubtitusi jenis cabai untuk dikonsumsi selama suplai cabai rawit merah belum normal.

"Yang cabai rawit merah 100 ribu. Cabai lain yang merah 50 (ribu), ijo 45-50 (ribu)," kata Presiden membandingkan harga cabai per kilogramnya di Pasar Kajen.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan jika kenaikan harga cabai yang menembus level Rp200.000 per kg yang beredar di pemberitaan tidak pernah ada. Ia mengatakan saat melakukan operasi ke pasar-pasar tidak menemukan ada yang menjual cabai rawit merah lebih dari Rp200.000. Menurutnya harga cabai rawit merah tidak lebih dari Tp150.000 per kilogram.

"Enggak ada itu di atas Rp200.000. Harga tergantung daerahnya. Paling tinggi Rp100.000-Rp120.000 per kilogramnya, dan itu setiap jam berubah. Kalau pagi kita telepon mereka dan di pasar sedang hujan, artinya pasokan akan berkurang. Disitulah harga tertinggi mencapai Rp120.000," ungkapnya di Kantor Kemendag.

Bosan dengan penjelasan pemerintah soal masih mahalnya harga cabai rawit merah, sejumlah mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) Pasar Rebo melakukan aksi di depan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka soal harga bahan sembako yang naik khususnya cabai.

Mahasiswa melakukan aksi ini karena tersinggung dengan pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita yang sebelumnya mengatakan jika solusi untuk kenaikan harga cabai dengan menanam cabai di rumah.

"Itu sama saja bohong dan enggak guna, kita butuh cabai sekarang masa disuruh nanam sekarang? kan sama aja namanya harus beli dulu," ungkap Koordinator Aksi Unindra Imam di Kemendag, Kamis 12 Januari 2017.

Pantauan Okezone, dalam aksi damai ini ada sekira 50 orang mahasiswa/i yang ikut meramaikan aksi yang di bantu dengan pengamanan Polda Metro Jaya sebanyak 30 orang dan Polsek Gambir 10 orang. Dalam tuntutannya juga para mahasiswa ingin Mendag menurunkan harga cabai secepatnya jika tidak aksi damai akan tetap dilakukan.

"Kita tunggu dalam seminggu kalau harga sembako terutama cabai harus turun, jika tidak kita akan mengadakan aksi lagi minggu depan di sini (Kemendag), dan jika tidak ada perubahan juga akan tetap kita lakukan lagi minggu berikutnya, kita tidak akan berhenti sampai harga turun," tegasnya menyerukan pendapatnya.