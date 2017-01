\ 3 Cara Mengubah Rasa Marah Menjadi Berkah Kekayaan \

Amarah adalah suatu bentuk emosi yang terjadi dan dirasakan oleh manusia. Sebagai suatu bentuk emosi, amarah sebenarnya wajar-wajar saja terjadi selama dapat dikendalikan dengan baik sehingga tidak memberikan dampak merugikan.

Justru kalau Anda dapat mengelola rasa marah dengan baik, Anda bisa jadi kaya raya. Mau tahu bagaimana caranya mengelola amarah menjadi kekayaan. Berikut ini ulasannya:

Jadikan amarah sebagai motivasi mencapai target lebih tinggi

Ketika Anda merasa marah dengan sesuatu atau dibuat jengkel, maka jadikan amarah tersebut sebagai motivasi untuk menggapai pencapaian yang lebih tinggi. Dalam pekerjaan misalnya, ketika Anda dibuat jengkel oleh tingkah atasan yang kurang menghargai hasil kerjamu maka Anda bisa menggunakan rasa marah tersebut untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik lagi.

Gunakan rasa marah yang terpendam dalam dirimu dengan baik dan salurkan melalui cara yang positif. Kalau hal ini sering Anda lakukan dalam karier, maka Anda bisa mendapatkan prospek yang cerah dan pastinya juga peningkatan pendapatan yang bikin dirimu kaya raya.

Atau Anda merasa marah karena dicemooh karena belum dapat pekerjaan? Gunakan amarahmu sebagai motivasi untuk membangun bisnis, manfaatkan rasa marah tersebut dan jadikannya sebagai energi tambahan untuk mencapai tujuanmu menjadi kaya raya.

(Baca juga: Ini Fasilitas Pemerintah yang Bisa Anda Gunakan Agar Bisnis Lebih Untung)

Gunakan amarahmu untuk melawan rasa takut

Amarah merupakan sebuah perasaan yang universal dan kerap kali menguasai diri kita. Untuk itu, Anda bisa menggunakannya untuk melawan ketakutan akan suatu hal yang menghambatmu berkembang.

Misalnya rasa takut akan kegagalan, rasa takut akan ketidakpastian dan sebagainya. Contohnya ketika Anda gagal berbisnis dan bangkrut, jangan putus asa atau malu. Gunakan amarah yang ada pada dirimu, marahlah pada diri sendiri dan perbaiki kesalahan-kesalahanmu sehingga Anda bisa kembali berbisnis dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

Dengan rasa marah, Anda bisa bangkit dari keterpurukan dan kembali memulai langkah untuk menuju kekayaan. (Baca juga: Alasan Ilmiah Kenapa Resolusi Tahun Baru Sering Gagal)

Tuangkan dalam karya seni

Terakhir, cara ini kerap kali dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tingkat kreatifitas dan sensitivitas tinggi terhadap seni. Anda bisa menuangkan rasa amarahmu terhadap seseuatu ke dalam bentuk karya seni.

Mulai dari lukisan sampai lagu, rasa amarah yang terpendam pada diri manusia kerap kali menghasilkan karya seni yang brilian. Contohnya Taylor Swift yang menciptakan lagu “We are Never Ever Getting Back Together“, dalam karyanya tersebut Taylor mengungkapkan rasa jengkel, amarah dan kekecewaannya terhadap mantan kekasih dan berjanji tidak akan kembali bersama lagi.

Hasilnya? Lagu tersebut berhasil berada di posisi teratas dalam berbagai top chart di berbagai belahan dunia dan pastinya menghasilkan banyak keuntungan.