\4 Fokus Hary Tanoe Kembangkan MNC Group\

JAKARTA - Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo merupakan salah satu pebisnis tersukses di Indonesia. MNC Group pun kini berkembang dengan beragam sektor bisnis.

Hary Tanoe menjelaskan, dari sekian banyak perusahaaan yang ada di MNC Group setidaknya ada empat bidang yang menjadi fokus utama. Bidang pertama adalah media.

Media sebenarnya bukan latar belakang Hary Tanoe. Pertama kali dirinya menyentuh sektor media ketika dirinya mengambil alih RCTI di 2001.

"Setelah saya kembangkan RCTI saya go public di 2007 dengan kapitalisasi USD502 juta. Saat itu paling besar," kenangnya dalam acara Gala Dinner sekaligus Awarding Night MNC Finance di Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Bidang kedua, lanjut Hary Tanoe, adalah financial services. Bidang ini merupakan latar belakang dirinya saat mengenyam pendidikan di Kanada. Dia juga dikenal aktif membeli aset saat terjadi krisis moneter di 1998.

"Saat itu banyak aset murah. Di situ saya beli lalu saya kembangkan termasuk RCTI. Saat itu saya lihat yang mana yang perlu dikembangkan. Saya parkir dulu financial services-nya setelah berkembang media baru balik lagi financial services," imbuhnya.

Ketiga sektor properti. Sektor properti juga sebenarnya sudah disentuh Hary Tanoe sejak krisis moneter. Sebab saat ini banyak properti yang dijual murah.

"Jadi ketika media di go public, mulai take off saya mulai financial saya lihat aset properti kami ternyata sudah banyak. Akhirnya saya putuskan untuk kembangkan properti juga," tambahnya.

Bidang keempat adalah investment. Bidang ini merupakan bidang cikal bakal dari MNC Group