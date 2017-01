\ Cerita Hary Tanoe soal Kesenjangan Ekonomi dan Industri Keuangan\

JAKARTA - Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo yakin industri jasa keuangan di Indonesia masih memiliki potensi untuk berkembang jauh lebih besar. Hal itu lantaran kesenjangan ekonomi di Indonesia juga masih lebar.

Hary Tanoe mengatakan, jika dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang sekiranya mencapai 250 juta penduduk merupakan pasar yang sangat besar bagi industri jasa keuangan. Apalagi Indonesia diperkirakan akan mendapatkan bonus demografi dengan penduduk muda yang terus bertambah.

"Jumlah penduduk kita 250 juta. Setiap tahun tambah 5 juta orang dan itu setiap tahun. Kalau bertambah terus sampai 15-20 tahun mungkin 2035 kita bisa menjadi negara ketiga terbesar melewati posisi Amerika Serikat," terangnya dalam acara Gala Dinner sekaligus Awarding Night MNC Finance di Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Selain itu, dengan jumlah penduduk usia muda yang sangat banyak maka tingkat konsumsi masyarakat akan semakin meningkat. Bisnis jasa keuangan tentunya diuntungkan akan hal itu.

Kemudian menurutnya yang paling menentukan adalah karena penetrasi perkembangan ekonomi Indonesia yang masih rendah. Di mana saat ini rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Indonesia per tahunnya sebesar USD3.600.

"Itu setara dengan Rp46-47 juta per orang per tahun. Tapi kesenjangannya tinggi. Kalau di Jakarta saja itu pendapatan per kapitanya USD13 ribu atau sekira Rp175 juta per orang per tahun. Artinya di daerah itu masih sangat rendah," imbuhnya.

Meskipun cukup miris, namun kondisi kesenjangan ekonomi yang masih lebar di berbagai wilayah juga memberikan harapan yang besar bagi industri jasa keuangan. Sebab kita pertumbuhan ekonomi di daerah berkembang secara merata maka tingkat konsumsi juga akan meningkat drastis.

"Memang good news-nya karena begitu rendahnya daerah, begitu besar opportunity untuk financial services pasti akan luar biasa growth-nya. Di mana akan di-drive di daerah-daerah. Jadi ini satu outlook," pungkasnya.