\Hary Tanoe: Jakarta Bukan Gambaran Indonesia\

JAKARTA - Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo menyoroti kondisi perekonomian Indonesia yang masih menunjukkan kesenjangan sosial yang tinggi. Menurutnya permasalahan ini seharusnya menjadi fokus utama untuk dibenahi.

Hary Tanoe menjelaskan, saat ini rata-rata pendapatan per kapita Indonesia sebesar USD3.600 per tahun. Namun, mirisnya pendapatan per kapita di Jakarta jauh lebih besar yakni USD13.000 per tahun.

"Artinya Jakarta itu bukan gambaran Indonesia, terlalu mewah. Jika kita keliling Indonesia semakin kita prihatin," terangnya dalam acara Gala Dinner sekaligus Awarding Night MNC Finance di Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Hary Tanoe menambahkan, Indonesia saat ini berada dalam tatanan perekonomian yang belum siap baik dari sisi kesejahteraan maupun pendidikan.

"Kekayaan itu hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Sisanya stay small ini yang membuat Indonesia tidak akan pernah maju," tambahnya.

Oleh karena itu menurut Hary Tanoe pemerintah seharusnya fokus untuk menumbuh kembangkan perekonomian di daerah-daerah. Mulai membangun dari sisi masyarakatnya seperti pendidikan dan kesejahteraan. Otomatis akan timbul pilar-pilar ekonomi baru.

"Jadi permasalahan bangsa ini ketimpangan sosial semuua menumpuk di kota besar saja. Kekayaan, pembangunan dan masalah yang paling besar itu yang punya kekuasaan juga hanya di situ-situ saja tidak turun ke bawah. Akibatnya muter saja di situ," tandasnya.