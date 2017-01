\Banyak Proyek Jalan Tol, Harga Tanah di Depok Merangkak ke Rp10 Juta per Meter Persegi\

JAKARTA - Harga yang ditawarkan untuk tanah di kawasan Depok diperkirakan akan terus merangkak naik dan semakin banyak diminati. Soalnya, saat ini sedang ada pengerjaan proyek Jalan Tol Depok-Antasari (Desari).

Senior Associate Director Colliers International Indonesia Aldi Garibaldi mengatakan harga penawaran tanah di sekitar Jalan Pesona Khayangan, Depok saja mencapai Rp10 juta per meter persegi (m2). Sedangkan di sekitar Jalan Margonda Raya rata-rata Rp25 juta per m2.

"Depok tuh lagi manis-manisnya. Jadi gini, karena ada jalan tol yang baru Depok-Antasari," ujarnya kepada Okezone saat ditemui di kantornya, Jakarta.

Dia menerangkan, Koefisien Luas Bangunan (KLB) kawasan Depok terbilang tinggi bisa mencapai 10%. Ini dikarenakan pemerintah kota Depok berharap Jalan Margonda menjadi kawasan apartemen. Bahkan, diperkirakan ke depannya Jalan Margonda akan semakin masif pembangunan apartemennya. Belum lagi prospeknya perumahan bagi mahasiswa, mengingat dekat dengan beberapa universitas.

"Karena di Depok itu enggak kayak di Jakarta yang dihitung dari nett. Jadi KLB-nya 6 lah," tuturnya.

Meski demikian, kata Aldi, ke depannya tidak dapat diketahui pasti apakah akan tetap berada di kisaran Rp10 juta per m2. Soalnya, ada beberapa pihak yang kesulitan mencari pembeli di kisaran angka tersebut. Demikian pula dengan properti komersial yang dipatok Rp25 juta per m2.

"Komersial Rp25 juta per m2 masih sulit saat ini. Kita terakhir jual itu kalau tidak salah antara Rp9 juta per m2 dan Rp12 juta per m2 di tahun 2013 pertengahan. Setelah itu belum ada transaksi lain," jelasnya.