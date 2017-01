\Harga Tanah di Bekasi Lebih Murah dari Depok\

JAKARTA - Pembangunan properti di kota penyangga saat ini cukup maju. Salah satunya terlihat dari kota Bekasi yang hingga saat ini cukup banyak diincar ketimbang Jakarta Timur.

Senior Associate Director Colliers International Indonesia Aldi Garibaldi mengatakan, harga tanah di Bekasi saat ini terbilang cukup lebih murah ketimbang Depok. Sebab, ke depannya kawasan ini akan terus berprospek menjadi kawasan residensial dan industrial.

"Bekasi masih rendah dibandingkan Depok. Karena Bekasi gimana pun ke sananya daerah-daerah residensial dan industrial. Jadi daerah industrial tidak bisa tinggi-tinggi," ujarnya kepada Okezone saat ditemui di kantornya, Jakarta.

Dia memperkirakan harga tanah di Bekasi untuk kawasan industri di kisaran Rp4 juta hingga Rp5 juta per m2. Diperkirakan pula tanah untuk komersial mencapai Rp7 juta-Rp8 juta per m2.

"Kemarin kita nge-bid salah satu harga properti di situ harganya Rp8 juta engga dikasih. I would resume even itu karena itu deal-nya government to government, bisa saja dikasih special preferment atau harganya di atas itu. Sekarang jadi pom bensin Pertamina, dekat Bekasi Trade Center," jelasnya.