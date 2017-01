\Harga Minyak Turun Tertekan Kekhawatiran Kesepakatan OPEC\

NEW YORK - Harga minyak dunia berakhir lebih rendah pada Jumat (Sabtu pagi WIB), tertekan meningkatnya kekhawatiran tentang sejauh mana negara-negara anggota OPEC (Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak) menerapkan kesepakatan pengurangan produksi.

OPEC mencapai kesepakatan pada November lalu untuk memotong produksi minyak guna mengekang kelebihan pasokan global yang telah menekan harga selama lebih dari dua tahun. Meskipun beberapa negara telah berjanji untuk melaksanakan kesepakatan, masih ada kekurangan bukti kuat dari pengurangan produksi tersebut.

Para investor juga khawatir bahwa meningkatnya pasokan minyak AS mungkin mengimbangi penurunan, yang membebani harga minyak pada perdagangan Jumat.

Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam laporan mingguannya pada Rabu bahwa persediaan minyak mentah AS naik 4,1 juta barel pekan lalu menjadi 483,1 juta barel, naik 7,1% dari waktu yang sama tahun lalu Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari turun USD0,64 menjadi menetap di USD52,37 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman Maret berkurang USD0,56 menjadi ditutup pada USD55,45 per barel di London ICE Futures Exchange.