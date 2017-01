\HOT SHOT: Peter Thiel, Miliarder yang Ingin Melawan Kematian\

JAKARTA - Dalam sebuah usaha, monopoli dianggap sebagai hal yang tabu bahkan kadang dilarang. Namun, ada pengusaha yang malah menyarankan untuk melakukan monopoli dalam bisnisnya.

Adalah Peter Andreas Thiel, miliarder yang merupakan sang pendiri PayPal yang membuat buku "Zero to One". Menurut dia, persaingan hanya untuk pecundang, oleh karena itu dia melihat pengusaha harus menciptakan monopoli di dalam bisnisnya.

Thiel yang juga pendiri perusahaan analis data Palantir, menyoroti pentingnya membangun sesuatu yang baru dan mengambil alih pasar dalam berbisnis. Tidak heran jika Peter Thiel telah berubah dari pengusaha menjadi pemberi dana ventura yang sukses.

Peter Thiel lahir di Jerman dari pasangan Claus Thiel dan Susan Thiel. Mereka pindah ke Amerika Serikat (AS) ketika Peter berusia satu tahun, sejak saat itu dia dibesarkan di Foster City, California.

Dia kemudian masuk ke Stanford dan mengambil gelar BA jurusan Filsafat. Peter lalu malanjutkan sekolahnya Stanford School of Law untuk mengambil gelar JD. Usai lulus, dia bekerja sebagai dengan hakim dan melakukan beberapa pekerjaan lain terkait dengan pengadilan.

Pada 1997, Peter Thiel mendirikan PayPal dengan tujuan untuk membuat transaksi di seluruh dunia lebih mudah. Dalam pidatonya yang terkenal di peluncuran PayPal, Peter Thiel mengatakan bahwa dia pikir uang kertas terlalu 'kuno' dan 'nyaman' untuk digunakan.

Selama beberapa tahun PayPal menjadi aplikasi andalan untuk melakukan transaksi lintas negeri. Pada 15 Februari 2002, PayPal masuk ke pasar saham dan beberapa bulan setelah melantai, Peter menjual PayPal kepada eBay sebesar USD1,5 miliar pada Oktober. Namun, Thiel memiliki 3,7% saham dengan harga USD55 juta.

Dari hasil penjualan PayPal Peter kemudian mendirikan Clarium Capital, sebuah hedge fund global yang menyuntikan dana ke beberapa perusahaan. Salah satu perusahaan yang mendapatkan dana dari Clarium adalah Facebook.

Pada tahun 2004, Thiel menginvestasikan dana di Facebook dan menjadi investor pertama yang memberikan dana dari luar Facebook. Ini adalah langkah berani, mengingat Facebook sama sekali belum menjadi apa-apa saat itu. Namun, Thiel mengatakan dia selalu berpikir bahwa itu adalah investasi yang aman.

Dia memberikan Mark Zuckerberg investasi sebesar USD500 ribu pada 2004, dan Peter mendapatkan 10% saham perusahaan. Thiel masih duduk di dewan Facebook, tapi dia telah menjual sebagian besar sahamnya di perusahaan jejaring sosial asal California tersebut saat IPO pada Mei 2012.

Selain itu, dia juga mendanai berbagai perusahaan venture-nya termasuk Founders Fund, SpaceX dan perusahaan yang mengerjakan perangkat lunak CIA, Palantir. Namun, Peter tidak lagi percaya bahwa kebebasan dan demokrasi adalah kompatibel.

Walau telah menjadi pengusaha sukses, Peter memiliki satu misi yang menjadi obsesinya. Dia ingin melakukan sesuatu yang yang dapat membantu manusia melawan kematian. Menurut dia, orang bisa menerimanya, menolak atau melawan kematian, dan dia memilih untuk melawannya.

Peter Thiel juga merupakan sosok yang dengan dengan Presiden terpilih AS, Donald John Trump. Dia adalah salah satu pendukung Trump sejak masa kampanye. Thiel pun masuk dalam tim transisi yang dibentuk Donald Trump.