\Pemerintah Jaga Program Prioritas 2017\

JAKARTA - Pemerintah melakukan antisipasi dini kemungkinan terjadinya lagi pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 seperti tahun lalu. Antisipasi dilakukan agar pemotongan anggaran tidak mengganggu program prioritas dan menekan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, perlu ada pengendalian terhadap kementerian/lembaga (K/L) agar tidak terjadi penyimpangan sasaran pembangunan. Selain itu, duplikasi program atau kegiatan yang serupa juga perlu diawasi.

”Kita juga perlu memastikan dengan benar program-program yang menjadi prioritas di masing-masing K/L masuk dalam penganggaran APBN. Selain itu, harus diantisipasi agar jangan sampai ketika terjadi pemotongan anggaran, justru program-program prioritas yang dipotong,” kata Bambang di Jakarta akhir pekan lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpendapat, tiap K/L perlu diberikan gambaran yang utuh mengenai APBN sehingga apabila terjadi perubahan anggaran K/L yang tidak sesuai dengan program yang direncanakan, maka dapat segera diselesaikan.

”Kita lakukan pemetaan untuk melihat siapa melakukan apa, termasuk proses-proses politiknya,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menyebutkan, langkah pengubahan anggaran untuk program yang sudah direncanakan perlu dibatasi. Selama ini keleluasaan yang dimiliki K/L untuk mengubah- ubah anggaran menciptakan lubang terhadap perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan di awal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pihaknya sepakat untuk membentuk tim kecil yang terdiri dari para pejabat eselon I dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN. Tim itu akan bertugas membuat peta persoalan agar sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah bisa berjalan baik. Darmin juga menegaskan, kebijakan perencanaan dan penganggaran ke depan seharusnya tidak lagi mengikuti konsep money follows functions, tapi prinsip money follows programs .

Dengan adanya tim ini, maka diharapkan sistem perencanaan dan penganggaran lebih kredibel di masa mendatang. ”Sinergi dan sinkronisasi merupakan kata kunci agar pembangunan nasional semakin efisien dan efektif,” tambah Darmin.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, pemerintah sudah seharusnya mengantisipasi kemungkinan adanya pemangkasan anggaran di tengah tahun berjalan. Jangan sampai, pemotongan program berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

”Kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi memang sedikit tapi memberikan dampak psikologis yang luas, termasuk ke swasta,” ujarnya.

Namun, Enny mengatakan, K/L tetap perlu mengedepankan kualitas belanja ketimbang kuantitas. Langkah penghematan terhadap pos anggaran yang tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan juga perlu ditingkatkan.

Di bagian lain, Bappenas menyebutkan ada lima sektor usaha yang harus didorong karena berpotensi membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik. Bambang Brodjonegoro mengatakan, sektor pertama adalah industri pengolahan nonmigas atau manufaktur.

Sektor kedua yang perlu didorong adalah pertanian. Sektor berikutnya adalah perdagangan. Bambang mengatakan, perdagangan ritel maupun perdagangan besar harus mampu mendorong konsumsi. Kemudian, sektor konstruksi, di mana dalam dua tahun terakhir pertumbuhannya sekitar 6% lebih.

”Artinya, ini bisa jadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan,” ujarnya. Selanjutnya, sektor informasi dan teknologi yang kini permintaannya cukup besar seiring dengan semakin berkembangnya teknologi.