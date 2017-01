\Sri Mulyani: 2017 Tahun yang Menantang\

JAKARTA - Setiap pergantian tahun, diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani setiap orang ingin suatu perbaikan. Begitupun mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Namun dia mengatakan di awal tahun 2017 banyak tantangan yang mesti dihadapi Indonesia.

"Kita juga tidak buta terhadap lingkungan di mana kita sedang bergerak. Kondisi ekonomi di tingkat global dan regional memiliki pengaruh besar bagi perekonomian Indonesia maupun upaya kita menciptakan masyarakat adil dan makmur," katanya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Pusat, Jakarta, Senin (16/1/2017).

Dia pun menyampaikan, saat ini mash di perawalan tahun 2017, banyak pihak ingin lebih baik, lebih sejahtera, lebih bahagia dan lain sebagainya. Akan tetapi Sri Mulyani mengingatkan, kita perlu memandang realita yang ada.

"Realitanya di 2017 kita dihadapkan ke beberapa kemungkinan. 2017 tahun yang cukup menantang. Di Amerika Serikat (AS) dalam waktu seminggu ini akan terjadi pergantian presiden," ujarnya.

Dia mengatakan, seperti diketahui, negara yang memiliki peran begitu besar terhadap dunia seperti AS tentunya setiap pergantian presiden akan menciptakan pengaruh bagi perekonomian dunia.

"Dan kita semua tahu pergantian presiden dengan ekonomi terbesar di dunia akan memberikan pengaruh terhadap dress of the world. Kalau bicara tentang perdagangan internasional, itu memengaruhi keseluruhan ekonomi dunia. Karena AS pasar bagi banyak negara," ungkap Sri Mulyani.

Berbagai kebijakan yang diambil oleh Presiden baru AS yakni Donald Trump akan berimbas pada perubahan perekonomian dunia.

"Kalau dia melakukan kebijakan di bidang moneter, kalau Trump memengaruhi dari sisi inflasi, dan Fed (Bank Sentral Amerika) melakukan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga lebih cepat, pasti akan memengaruhi seluruh dunia. Nilai dolar menguat," tambahnya.