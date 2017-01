\Rupiah Rp13.362, Surplus Neraca Dagang Tak Mampu Terbangkan Garuda \

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup mengalami pelemahan. Meskipun, dari dalam negeri neraca perdagangan Indonesia tercatat mengalami surplus.

Melansir Bloomberg Dollar Indeks, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 24 poin atau 0,18% menjadi Rp13.362 per USD. Adapun pergerakan harian Rupiah, berada di angka Rp13.319-Rp13.377 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 42 poin atau 0,32% menjadi Rp13.363 per USD. Yahoofinance mencatat, Rupiah bergerak dalam kisaran Rp13.298 per USD hingga Rp13.365 per USD.

Sementara Bank Indonesia (BI) dalam kurs Jakarta Interspot Dollar Exchange alias Jisdor mencatat Rupiah mengalami pelemahan 46 poin. Dalam kurs tengah BI, Rupiah menjadi Rp13.354 per USD dari sebelumnya Rp13.308 per USD.

Adapun harga jual yang ditawarkan oleh BI yakni Rp13.421 per USD. Sedangkan untuk harga beli berada di angka Rp13.287 per USD.

Sekadar informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor dan impor pada Desember surplus sebesar USD0,99 miliar. Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengungkapkan, nilai ekspor Desember 2016 sebesar USD13,77 miliar atau naik 15,57% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy).

Sementara dibanding November 2016, ekspor Desember 2016 mengalami kenaikan 1,99%. Kenaikan ekspor migas terjadi karena kenaikan volume dan harga. Dengan komoditas utama ekspor adalah hasil migas.