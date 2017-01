\TERPOPULER: Pasar Amerika Libur, Rupiah Tak Banyak Bergerak \

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini bergerak melemah tipis. Hal ini dikarenakan sepinya perdagangan dolar karena perdagangan Amerika Serikat libur peringati Martin Luther King Jr.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Senin(14/1/2017), Rupiah pada perdagangan Spot Exchange Rate di pasar Asia melemah tipis 21 poin atau 0,16% ke level Rp13.359 per USD. Adapun pergerakan Rupiah hari ini ada di kisaran Rp13.319 per USD hingga Rp13.377 per USD.

Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang mengatakan, Rupiah hari ini akan bergerak flat. Hal ini dikarenakan AS sedang libur.

Baca Selengkapnya: Rupiah Rp13.319, Bergerak Flat karena AS Peringati Martin Luther King