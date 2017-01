\Jepang Akan Buat Proposal Revitalisasi Kereta Jakarta-Surabaya\

JAKARTA - Pemerintah Jepang akan menyusun proposal awal mengenai rencana kerja sama proyek revitalisasi jalur kereta api Jakarta-Surabaya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui di Kompleks Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, menuturkan berdasarkan hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada Pemerintah Jepang untuk menyusun proposal awal terkait rencana kerja sama proyek revitalisasi Jalur Utara Jawa tersebut.

"Presiden memberikan kesempatan Pemerintah Jepang untuk pengajuan proposal awal," katanya.

Budi menjelaskan di dalam proposal tersebut juga akan dikaji pra-studi kelaikan, serta kesepakatan nilai investasi proyek tersebut.

"Termasuk (nilai investasi proyek), kalau prastudi kelaikan itu 'kan ada kualitatif dan kuantitatif," katanya.

Ia menambahkan nantinya, hasil proposal awal dari Pemerintah Jepang akan dicocokkan dengan hasil studi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Kita buat studi, Jepang buat proposal sendiri, nanti digabungkan, dicocokkan," katanya.

Budi menuturkan pemerintah memberikan kesempatan bagi pemerintah Jepang untuk membuat proposal awal untuk menerapkan standar kehati-hatian terkait proyek yang nilainya hingga Rp80 triliun tersebut.

"Kita ada standar kehati-hatian bahwasanya ini 'kan suatu masa depan transportasi nasional," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Jepang menginginkan skema kerja sama revitalisasi proyek tersebut antarpemerintah atau "government to government".

Namun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menawarkan opsi pembiayaan lain selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Kepala Bappenas sudah menawarkan opsi KPBU, atau 'government to business', tapi Jepang masih tetap ingin skema `government to government` (G to G)," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono.

Prasetyo menjelaskan keinginan Pemerintah Jepang untuk tetap menggunakan skema antarpemerintah tersebut karena dinilai lebih cepat dalam proses baik pembiayaan maupun pembangunannya.

Kalau G to B (government to business) atau B to B (business to business), Jepang menilai akan sulit karena dia (Jepang) yang memang lebih mengerti dalam pembangunan infrastruktur transportasi," katanya.

Ia mengatakan yang paling dimungkinkan untuk skema KPBU adalah hanya untuk pengadaan sarana serta perawatannya karena akan sulit untuk mengembalikan seluruh investasi proyek revitalisasi jalur kereta tersebut.

"Karena (porsi alokasi pembiayaan) prasarana paling sedikit memakan biaya 80 persen dari total pembangunan, itu sangat berat dari mana untuk mengembalikan investasinya itu," katanya.

Terlebih, menurut dia, proyek revitalisasi jalur kereta Utara Jawa tersebut sangat berbeda dengan proyek pembangunan jalan tol di mana balik modal lebih cepat diperoleh.

"Sangat jauh berbeda sekali," ujarnya.

Untuk itu, Prasetyo menilai bahwa inilah kewajiban Pemerintah dalam proyek revitalisasi jalur kereta api semicepat Jakarta-Surabaya yang memerlukan biaya sebesar Rp80 triliun dan bersumber dari APBN.

"Sampai hari ini, kita masih tetap menggunakan APBN, supaya agak lebih enak dalam pembahasannya," katanya.

Sebab, menurut dia, skema pembiayaan tersebut baru akan ditentukan setelah studi kelaikan (feasibility study) dan kajian teknis (detailed engineering design) rampung.