\Crown Group Catat Transaksi Penjualan Rp5 Triliun\

JAKARTA – Crown Group, perusahaan pengembang properti berbasis di Sydney, Australia, mencatatkan transaksi penjualan global mencapai Rp5 triliun di akhir 2016. Pencapaian tersebut ditunjang proyek-proyek baru.

“Total nilai transaksi penjualan global kami yang mencapai Rp5 triliun pada akhir 2016 dan diperkirakan akan menyentuh angka Rp8 triliun pada akhir tahun finansial 2016/2017 kami yang akan jatuh pada Juni 2017,” kata CEO Crown Group, Iwan Sunito dalam keterangan tertulis, Senin (16/1/2017).

Iwan menjelaskan, pihaknya kini tengah menyelesaian dua unit apartemen Skye by Crown Group di kawasan North Sydney dan Oasis by Crown Group di Ashfield. Penyelesaian Skye by Crown Group adalah salah satu tonggak kesuksesan bagi Crown Group.

“Untuk tahun 2017, kami akan meluncurkan 1 (satu) proyek ikonik kami yaitu Waterfall by Crown Group di kawasan Waterloo serta meluncurkan hotel pertama Crown Group, Skye Hotel & Suites di kawasan Parramatta. Peluncuran hotel kami ini juga menandai perluasan usaha kami untuk masuk di industri perhotelan mewah,” Iwan menambahkan.

Terletak 8 km dari Central Business District Sydney, Waterfall by Crown Group, akan menampilkan 331 unit apartemen di empat menara, lorong bambu yang terinsipirasi oleh lebatnya hutan tropis, kolam renang tanpa batas yang terletak di atap bangunan, kantilever gym, ruang serba guna, ruang musik, kebun atap pribadi, gerai ritel dan roof-top bar dengan pemandangan kota Sydney.

Dirancang oleh arsitek SJB yang berbasis di Sydney, proyek secara keseluruhan bertujuan untuk memberikan penghuninya lebih banyak keterlibatan dengan alam melalui bahan-bahan alami, laguna yang tenang, pohon-pohon yang rimbun, ketenangan area luar ruangan dan taman rooftop.

“Visi untuk Waterfall by Crown Group adalah untuk menciptakan sebuah revolusi hijau dalam dunia arsitektur Sydney. Sementara itu, Skye Hotel Suites akan menjadi hotel bintang 5 pertama di Parramatta, dan akan segera menyusul lokasi lainnya di kawasan CBD Sydney dan Green Square pada tahun 2019,” jelasnya.

Pasar akomodasi jangka pendek akan menyediakan landasan yang kuat untuk ekspansi usaha Crown Group Baik lokal maupun di seluruh penjuru Australia Ada sekitar 3,3 juta pengunjung internasional yang menginap di Sydney pada tahun 2016, atau terjadi peningkatan sebesar 8,5% dibandingkan tahun 2015.

Khusus untuk Indonesia, dengan pertumbuhan kelas menengahnya yang saat ini berjumlah sekitar 50 juta orang, merupakan peluang besar bagi industri pariwisata dan pendidikan Australia. Pemenang penghargaan 2015 Australian Property Person of The Yearini juga menggambarkan prediksinya atas kinerja perusahaan untuk tahun 2017.

“Dengan terealisasinya pengembangan sayap usaha dari korporasi, jelas akan semakin mempertegas posisi kami di pasar hunian dan perhotelan premium di kawasan Asia” tutup Iwan