\Kantor Arsitek Ini Punya Sederetan Proyek Raksasa\

JAKARTA - Biro arsitek asal Amerika Serikat, Kohn Pedersen Fox berhasil menuntaskan pembangunan Guangzhou Chow Tai Fook Finance Centre atau Guangzhou CTF Finance Centre.

Gedung ini berada di Zhujiang New Town, Guangzhou dan memiliki tinggi 530 meter. Guangzhou CTF Finance Centre pun menjadi pencakar langit tertinggi kedua di Tiongkok dan tertinggi kelima di dunia, dan mendapatkan sertifikat dari Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTUBH).

Menara pencakar langit ini memiliki 111 lantai dan merupakan mixed use building. Gedung ini terdiri dari perkantoran, ruang konferensi, hotel, dan pusat perbelanjaan.

Guangzhou CTF Finance Centre ini dimiliki oleh Chow Tai Fook Enterprises Ltd, sebuah korporasi privat yang berkantor pusat di Hong Kong.

Korporasi yang dimiliki oleh keluarga Cheng Yu Tung ini bergerak di bidang pembangunan properti, pengelolaan hotel dan kasino, transportasi, perhiasan, pengelolaan pelabuhan, dan telekomunikasi.

Biro arsitek Kohn Pedersen Fox ini merupakan yang terbesar di Amerika Serikat dan dunia. Biro arsitek ini didirikan pada 1976 di New York, Amerika Serikat oleh tiga arsitek A. Eugene Kohn, William Pedersen, dan Sheldon Fox.

Saat ini, Kohn Pedersen Fox memiliki kantor cabang di London (Inggris), Seoul (Korea Selatan), Shanghai dan Hong Kong (Tiongkok), dan Abu Dhabi (Uni Emirat Arab).

Kohn Pedersen Fox sukses menyelesaikan satu persatu proyek besarnya. Selain itu, biro arsitek ini juga akan memulai sejumlah proyek baru.

Pada 2014, Kohn Pedersen Fox berhasil menuntaskan pembangunan gedung pencakar langit tertinggi di Korea Selatan yaitu The Northeast Asia Trade Tower yang memiliki tinggi 308 meter.

Lokasi gedung ini berada di Songdo International Business District yang memiliki luas lebih dari 610 hektar.

Kohn Pedersen Fox juga sudah merilis desain “Tokyo 2045”, sebuah distrik baru di ibukota Jepang yang merupakan proyek reklamasi Teluk Tokyo.

Salah satu ikon dari proyek ini adalah Sky Mile Tower yang memiliki tingga 1.600 meter. Bangunan pencakar langit ini merupakan apartemen dengan 460 lantai dan bisa menampung 55 ribu orang.

Proyek lainnya yang tengah dikerjakan oleh Kohn Pedersen Fox adalah tiga menara kembar apartemen di Sungai Hudson, New York, Amerika Serikat.

Kohn Pedersen Fox bekerja sama dengan tiga biro arsitek kelas dunia lainnya, Rafael Vinoly Architects dan Richard Meier & Partners untuk mengerjakan proyek ini.