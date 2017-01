\Gambaran Kondisi AS di Tangan Trump Versi Bank Dunia\

JAKARTA – Dalam waktu dekat Amerika Serikat (AS) akan sepenuhnya dipimpin Donald Trump. Kepala Negara dari partai Republik itu bakal segera menduduki gedung putih pada Jumat 20 Januari 2017 mendatang.

Sebagian masyarakat dunia merasa pesimis, namun tidak sedikit juga yang optimistis AS lebih maju di tangan Trump. Bank Dunia pun memberikan gambaran bagaimana kondisi AS dan kebijakan AS saat dipimpin oleh Trump.

"Ada banyak ketidakpastian yang tidak dapat diukur. Misalnya seperti risiko," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves, Selasa (17/1/2017).

Menurutnya, Trump akan sangat berbeda dengan Presiden AS terdahulu. Tentu gaya kepemimpinan dan kebijakan Trump juga akan berbeda.

"Trump suka mengejutkan orang-orang. Dia mengatakan, akan menumbuhkan ekonomi, dan membangun dinding untuk sektor perdagangan. Tapi kita tidak tau apa yang akan terjadi," ucapnya.

Menurutnya, akan ada perubahan kebijakan ekonomi AS. Hal ini harus diantisipasi oleh banyak negara termasuk Indonesia. Sehingga, hal ini akan tetap kembali kepada pemerintah Indonesia, bagaimana menanggapinya.