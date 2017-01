\Rupiah Rp13.369, Tak Berdaya Lawan Dolar AS\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini bergerak melemah. Rupiah pun hampir kembali ke level Rp13.400-an per USD

Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (17/1/2017), Rupiah pada perdagangan Spot Exchange Rate di pasar Asia melemah tipis 7 poin atau 0,05% ke level Rp13.369 per USD. Adapun pergerakan Rupiah hari ini ada di kisaran Rp13.340 per USD hingga Rp13.383 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 14 poin atau 0,10% ke level Rp13.375 per USD. Dalam kurs Yahoofinance, pergerakan harian Rupiah berada di Rp13.348 per USD hingga Rp13.380 per USD.

Head Analis MNC Securities Edwin Sebayang memprediksi, Rupiah berada di level Rp13.255 per USD hingga Rp13.445 per USD.