\Japfa dan GJT Beralih ke Obligasi Rupiah\

JAKARTA - Perusahaan-perusahaan Indonesia kembali ke pasar utang lokal guna membiayai surat utang dalam dolar AS guna membatasi dampak dari gejolak valas dan memanfaatkan peluang pasar domestik atas permintaan obligasi. Japfa Comfeed diantara yang ingin melakukan pembiayaan kembali surat utang dalam dolar AS. "Kita kemungkinan melakukan regfinancing utang dalam dolar AS lewat penerbitan surat utang dalam rupiah atau kembali menerbitkan dalam mata uang dolar AS atau keduanya,"kata Elvina Apandi Hermansyah, Vice Presiden dan Head Investor Relations JPFA seperti dikutip Reuters.

Japfa memiliki surat utang jatuh tempo dalam dolar AS senilai US$199 juta pada 2018. Perusahaan lain yang ingin melakukan penerbitan obligasi dalam rupiah yakni PT Gajah Tunggal Tbk. Perusahaan ini berencana melakukan refinancing semua atau sebagian utang lewat pinjaman atau penerbitan surat utang sebelum akhir semester pertama tahun ini.

Gajah Tunggal memiliki utang jatuh tempo dalam dolar AS senilai US$500 juta pada Februari 2018 yang perlu direfinancing dan mendapatkan tekana dari lembaga pemeringkat soal rencana refinancing tersebut. Sebelumnya Direktur Pengembangan BEI, Nicky Hogan pernah bilang, hasil konferensi pers Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan efek negatif bagi gerak dollar AS (USD) yang melemah terhadap rupiah.

Pelemahan dollar AS tersebut bakal mengganggu kegiatan perdagangan internasional emiten-emiten di Indonesia yang memiliki utang berbentuk dollar AS. Meski berpengaruh bagi emiten Indonesia yang punya utang dalam bentuk dollar AS, namun bagi Nicky, hal tersebut juga memberikan respons positif bagi kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG).”Dollar AS melemah, rupiah menguat. Kalau rupiah menguat, pengaruh terhadap emiten-emiten Indonesia yang mempunyai utang dollar AS,"ungkapnya.

‎Penguatan rupiah yang menunjukkan perbaikan ekonomi Indonesia, sebut Nicky, akan menjadi katalis positif bagi bursa saham domestik. Dia melanjutkan, aliran modal asing yang masuk ke pasar modal dalam negeri diyakini tidak akan berdampak negatif, sepanjang masih ada perlakuan yang sama untuk investor lokal maupun asing.