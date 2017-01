\Wall Street Dibuka Alami Pelemahan Paling Besar Tahun Ini \

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) dibuka turun paling dalam tahun ini, karena investor lari ke aset safe-haven menyusul pidato Perdana Menteri Inggris Theresa May terkait dengan Brexit.

May mengatakan, keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa berarti mereka tidak bisa lagi tetap berada di pasar tunggal, namun dia mengatakan akan mencari jalan tengah agar bisa masuk dalam keanggotaan tersebut.

Indeks Dow Jones turun 91 poin atau 0,46%, dengan 34.690 saham diperdagangkan, indeks S&P 500 turun 11,75 poin atau 0,52% dengan 213.906 saham diperdagangkan dan indeks Nasdaq turun 26 poin atau 0,51% dengan 35.961 saham diperdagangkan.

Selain itu, Gubernur Federal Reserve Board Lael Brainard dijadwalkan berbicara terkait kebijakan moneter dan fiskal di Washington. Indeks dolar turun 0,62% terhadap sekeranjang mata uang utama setelah Trump mengatakan mereka sulit bersaing dengan China, karena dolar AS terlalu kuat.

Perbankan besar AS menggebrak laba kuartal keempat dan membuat pasar bersorak gembira. Selain itu, saham Facebook (FB.O) juga mencatatkan rekor tertinggi di Nasdaq. Sementara saham Morgan Stanley (MS.N) naik 1,6% menjadi USD44,49 dalam perdagangan premarket.