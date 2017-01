\Cabai Turun, Pedagang Masih Kurangi Porsi Belanja\

UNGARAN - Dua pekan pasca pergantian tahun, harga cabai di pasar tradisional Kabupaten Semarang masih tinggi. Kondisi demikian membuat sejumlah pedagang mulai mengurangi porsi belanja cabai dari petani maupun pedagang besar (tengkulak).

“Terpaksa kulakan cabai dikurangi. Bayangkan saja, kalau harga cabai setan Rp95.000 per kilonya, butuh biaya besar hanya untuk kulakan 5 kilogram. Itu baru cabai setan, belum cabai (jenis) lainnya,” kata Lastri, 52, pedagang cabai di Pasar Bandarjo, Ungaran, kemarin.

Harga cabai di awal pekan ini terpantau masih tinggi meski beberapa jenis cabai ada yang turun maupun naik jika dibanding harga sepekan lalu.

Cabai rawit setan, misalnya, dari Rp100.000 per kilogram di pekan kemarin, kini turun Rp5.000 menjadi Rp95.000 per kilogram. Cabai merah besar malah naik Rp5.000 dari harga pekan lalu Rp35.000 per kilogram. “Cabai merah besar naik menjadi Rp40.000 per kilogram,” ujar Lastri.

Pun demikian dengan cabai hijau besar naik sekitar Rp5.000, dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit biasa stagnan di kisaran Rp55.000. “Tidak berani belanja banyak, takutnya dengan harga segitu tidak ada yang beli. Sebab, cabai bisa busuk. Paling hanya kulak sekitar tiga kiloan untuk tiap jenis cabai,” ucapnya.

Lastri yakin fluktuasi harga cabai di pasar tradisional ini akan terus terjadi jika tidak ada campur tangan dari pemerintah. Harga di tingkat eceran hanya menyesuaikan harga dari petani maupun tengkulak. “Bisa dikatakan tiap hari berubah karena petani-petani itu sekarang juga pintar mas. Ting gal duduk di rumah, pantau harga lewat ponsel, kemudian dia tentukan dengan melihat harga secara umum,” katanya.

Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag Kabupaten Semarang Imum menyatakan sudah ada kecenderungan penurunan di harga cabai saat ini. Pantauan di tingkat petani dan sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Semarang, harga cabai rawit setan di kisaran Rp85.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp90.000 per kilogram. Cabai merah besar turun Rp15.000, dari Rp50.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara cabai keriting (tampar) dan rawit biasa stabil di Rp42.500 dan Rp55.000 per kilogram.