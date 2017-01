\ Gaji Rp4,5 Juta Tak Kena Pajak, Rugikan Negara Rp20 Triliun \

JAKARTA - Pemerintah telah menaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun. Sebelumnya PTKP ditetapkan sebesar Rp3 juta per bulan atau Rp36 juta per tahun.

Namun Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memperkirakan kebijakan itu berpotensi menghilangkan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp20,1 triliun.

"Dari target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di APBN-P 2016 sebesar Rp 129,3 triliun, realisasinya Rp 109,2 triliun, sehingga ada penurunan sebesar Rp 20,1 triliun karena kebijakan penyesuaian PTKP dari Rp 36 juta per tahun menjadi Rp 54 juta per tahun," kata Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Kendati begitu, menurut Ken tujuan dari pelebaran PTKP itu untuk mendorong tingkat konsumsi masyarakat. Dengan begitu pendapatan pajak dari sektor usaha juga akan meningkat.

"Tapi diharapkannya membeli bukan barang kena pajak," tukasnya.