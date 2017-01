\TERPOPULER: Kayu Berlisensi RI Tiba di London \

LONDON - Dubes RI London Rizal Sukma membuka kargo ekspor produk kayu Indonesia yang pertama kali dengan lisensi FLEGT yang diimpor perusahaan James Lathams Ltd dan Falcon Panel Product Ltd, dengan agen pengimpor perusahaan Plaut International Ltd.

Dubes Rizal Sukma merasa bangga karena dapat melihat secara langsung ekspor produk kayu Indonesia yang pertama kali dengan lisensi FLEGT ke Inggris yang tiba di pelabuhan Tilbury dan membuka kargo ekspor produk kayu Indonesia.

Ekspor ini merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak, baik Pemerintah Indonesia dan Inggris, kalangan eksportir, dan masyarakat madani yang terus mengawal pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

