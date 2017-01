\TOP BISNIS: Pemerintah Tambah Utang Rp15 Triliun hingga Harga Cabai Masih Tinggi \

JAKARTA - Pemerintah akan melakukan lelang surat utang negara (SUN) dalam mata uang Rupiah. Lelang tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN Tahun Anggaran 2017.

PT Pertamina (Persero) menjelaskan mengenai isu kenaikan harga LPG untuk 3 kg (kg). Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang mengatakan, hal tersebut masih wacana.

Dua pekan pasca pergantian tahun, harga cabai di pasar tradisional Kabupaten Semarang masih tinggi. Kondisi demikian membuat sejumlah pedagang mulai mengurangi porsi belanja cabai dari petani maupun pedagang besar (tengkulak).

Terbitkan 5 SUN, Pemerintah Incar Utang Rp15 Triliun

Melansir keterangan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lelang ini ditargetkan akan diperoleh dana sebesar Rp15 triliun dengan target maksimal Rp22,5 triliun. Adapun setelmen akan dilakukan pada 19 Januari 2017. Berikut adalah seri-seri SUN yang dilelang oleh Kemenkeu.

Seri SPN03170418 (New Issuance) jatuh tempo pada 18 April 2017. Seri SPN12180104 (Reopening) jatuh tempo pada 4 Januari 2018.

Seri FR0059 (Reopening) jatuh tempo pada 15 Mei 2027 dengan tingkat kupon 7%. Seri FR0074 (Reopening) jatuh tempo pada 15 Agustus 2032 dengan tingkat kupon 7,5% dan seri FR0072 (Reopening) jatuh tempo pada 15 Mei 2036 dengan tingkat kupon 8,25%.

Sementara untuk alokasi pembelian nonkompetitif, yakni maksimal 50% dari yang dimenangkan untuk seri SPN. Sementara untuk seri FR yakni maksimal 30% dari yang dimenangkan.

Harga Gas LPG 3 Kg Bakal Naik untuk Orang Mampu

Walaupun harga akan naik, bagi masyarakat yang tidak miskin. Bagi yang miskin akan di berikan kartu khusus yang uangnya sudah ada di kartu, jadi belinya masih dengan harga sama. Jadi diharapkan dengan kartu khusus ini subsidi tepat sasaran bisa tercapai.

"Isu LPG 3 kg naik Rp30.000 masih wacana, meski naik pun untuk yang tidak miskin. Yang miskin kita ada kartu khusus. Kita mau gabung dengan kartu keluarga sejahtera. Tapi itu baru ada 800.000-an Kartu Keluarga (KK) dan masalahnya itu tersebar, yang artinya belum bisa dilayani semua," jelas Ahmad Bambang.

Pertamina pun masih melakukan pengkajian untuk pemerataan LPG di pulau terisolir, seperti Bali karena akan lebih mudah, setelah itu ke Pulau Jawa.

"Bisa Bali dan Jawa selesai itu artinya 60% selesai. Karena konsumsi di kedua pulau itu 60%," jelasnya.

Cabai Turun, Pedagang Masih Kurangi Porsi Belanja

Dua pekan pasca pergantian tahun, harga cabai di pasar tradisional Kabupaten Semarang masih tinggi. Kondisi demikian membuat sejumlah pedagang mulai mengurangi porsi belanja cabai dari petani maupun pedagang besar (tengkulak).

“Terpaksa kulakan cabai dikurangi. Bayangkan saja, kalau harga cabai setan Rp95.000 per kg-nya, butuh biaya besar hanya untuk kulakan 5 kg. Itu baru cabai setan, belum cabai (jenis) lainnya,” kata Lastri, 52, pedagang cabai di Pasar Bandarjo.

Harga cabai di awal pekan ini terpantau masih tinggi meski beberapa jenis cabai ada yang turun maupun naik jika dibanding harga sepekan lalu.

Cabai rawit setan, misalnya, dari Rp100.000 per kg di pekan kemarin, kini turun Rp5.000 menjadi Rp95.000 per kg. Cabai merah besar malah naik Rp5.000 dari harga pekan lalu Rp35.000 per kg. “Cabai merah besar naik menjadi Rp40.000 per kg,” ujar Lastri.

Pun demikian dengan cabai hijau besar naik sekitar Rp5.000, dari Rp20.000 per kg menjadi Rp25.000 per kg. Sementara harga cabai rawit biasa stagnan di kisaran Rp55.000. “Tidak berani belanja banyak, takutnya dengan harga segitu tidak ada yang beli. Sebab, cabai bisa busuk. Paling hanya kulak sekitar tiga kiloan untuk tiap jenis cabai,” ucapnya.

Lastri yakin fluktuasi harga cabai di pasar tradisional ini akan terus terjadi jika tidak ada campur tangan dari pemerintah. Harga di tingkat eceran hanya menyesuaikan harga dari petani maupun tengkulak. “Bisa dikatakan tiap hari berubah karena petani-petani itu sekarang juga pintar mas. Ting gal duduk di rumah, pantau harga lewat ponsel, kemudian dia tentukan dengan melihat harga secara umum,” katanya.

Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag Kabupaten Semarang Imum menyatakan sudah ada kecenderungan penurunan di harga cabai saat ini. Pantauan di tingkat petani dan sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Semarang, harga cabai rawit setan di kisaran Rp85.000 per kg, dari sebelumnya Rp90.000 per kg. Cabai merah besar turun Rp15.000, dari Rp50.000 menjadi Rp35.000 per kg. Sementara cabai keriting (tampar) dan rawit biasa stabil di Rp42.500 dan Rp55.000 per kg.