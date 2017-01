\HOT PROPERTY: Penamaan Pulau-Pulau Tak Bisa Sembarangan\

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto berencana menyerahkan pengelolaan pulau-pulau terpencil Indonesia kepada asing. Langkah tersebut ditolak oleh beberapa kalangan termasuk kalangan anggota DPR.

Selain melanggar aturan perundang-undangan, kebijakan itu juga dinilai dapat memicu permasalahan baru. Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan sebanyak 4.000 pulau terluar di Indonesia saat ini belum bisa terkelola oleh pemerintah lantaran pulau-pulau itu belum dinamai secara resmi.

Padahal, sesuai dengan prosedur United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, untuk kepentingan pengelolaan suatu pulau, dibutuhkan identitas pulau yang jelas, sah, dan diakui negara.

Baca Selengkapnya: DPR Tolak Asing Kelola Pulau Indonesia