\Naikkan Peringkat Indonesia, JP Morgan Ingin 'Rujuk' dengan Kemenkeu?\

JAKARTA – Kenaikan peringkat ekuitas Indonesia oleh JP Morgan dinilai tidak terlepas dari faktor politik. Pasalnya, sebelumnya JP Morgan telah menurunkan peringkat Indonesia yang membuat pemerintah Indonesia berang.

“Artinya ini memberi sinyal bahwa JP Morgan akan memperbaiki hubungan kembali dengan Menteri Keuangan,” ungkap Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Okezone.

Menurutnya, riset yang telah dikeluarkan oleh JP Morgan menuai beberapa pertanyaan. Pasalnya, riset itu begitu cepat berubah.

“ Jadi yang pertama itu pada bulan November memang ada pertanyaan juga kenapa bisa men-downgrade peringkat ya. Apakah ekonomi kita seburuk itu ternyata tidak juga,” kata dia.

Padahal, Bhima mengatakan, ekonomi dunia masih diliputi ketidakpastian. Terlebih setelah terpilihnya Presiden baru AS.

“Kan sampai tanggal 20 nanti kan program-program kerja Trump tidak jelas juga. Tanggal 20 Januari nanti baru inaugurasi terpilihnya Trump sebagai Presiden resminya. Baru nanti bisa jelas,” ungkap dia.

Menurutnya, JP Morgan mau tidak mau harus memperbaiki hubungan dengan Kementerian Keuangan. Hal ini guna membuat JP Morgan kembali menjadi dealer surat utang.

“Kan kemarin putus hubungan sebagai dealer yang bantu jual surat utang Indonesia,” tukas dia.