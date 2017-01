\ Dolar AS Anjlok Imbas Pidato Brexit\

NEW YORK - Kurs dolar AS jatuh terhadap mata uang utama lainnya pada Selasa (Rabu pagi WIB), karena para investor mempertimbangkan pernyataan-pernyataan dari Perdana Menteri Inggris Theresa May tentang Brexit.

Inggris akan meninggalkan pasar tunggal Eropa, membatasi akses ke negara dengan warga negara Uni Eropa dan mengakhiri yurisdiksi Inggris dari Pengadilan Eropa (ECJ), May mengatakan Selasa dalam sambutan tersulitnya selama ini.

May mengatakan dia ingin Inggris tetap sebagai sahabat dan tetangga bagi Eropa, tetapi juga menjangkau ke seluruh dunia sebagai negara perdagangan global, hingga ke negara-negara seperti Tiongkok, Brazil dan negara-negara Teluk.

Namun demikian, dia menambahkan pemerintah Inggris Raya akan membawa kesepakatan Brexit yang disetujui bersama Uni Eropa ke pemungutan suara di parlemen.

Para analis mengatakan bahwa pidato May diperkirakan menjadi bencana, tapi ia telah berhasil mengelola harapan dan menyampaikan pidatonya dengan sangat baik.

Pound Inggris naik lebih dari dua persen setelah pidato May karena agak menenangkan kecemasan para investor.

Sementara itu, dolar AS juga di bawah tekanan dari komentar Donald Trump, yang mengatakan dalam sebuah wawancara pada Jumat (13/1) dengan The Wall Street Journal bahwa mata uang AS telah terlalu kuat.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,83% menjadi 100,34 pada akhir perdagangan Selasa.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,0707 dari USD1,0640 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2395 dari USD1,2189 di sesi sebelumnya. Dolar Australia menguat ke USD0,7562 dari USD0,7496.

Dolar AS dibeli 112,66 yen Jepang, lebih rendah dari 114,46 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS jatuh ke 1,0025 franc Swiss dari 1,0088 franc Swiss, dan bergerak turun menjadi 1,3053 dolar Kanada dari 1,3131 dolar Kanada.