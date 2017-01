\RI-AS Perkuat Kerja Sama Penerbangan\

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mendorong maskapai Garuda Indonesia untuk membuka penerbangan ke Amerika Serikat (AS). Saat ini Kemenhub tengah meminta dukungan AS agar memfasilitasi maskapai pelat merah tersebut bisa terbang ke Los Angeles dan New York.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dorongan agar maskapai nasional terbang ke AS mengacu pada hasil rating Federal Aviation Administration (FAA) atau Federasi Penerbangan Sipil Amerika yang menempatkan Indonesia pada kategori satu.

”Dengan kategori tersebut, memungkinkan dibukanya penerbangan ke sana (AS),” ujar Budi Karya saat membuka Aviation Working Group antara Indonesi-Amerika di Jakarta kemarin.

Dia menambahkan, melalui working group tersebut, Budi Karya menegaskan bahwa industri penerbangan Indonesia memiliki potensi besar.

Apalagi, sejak FAA menetapkan Indonesia telah memenuhi standar kategori satu mengenai kualitas keselamatan penerbangan. Di tempat yang sama, Duta Besar Amerika untuk Indonesia HE Joseph R Donovan mengatakan akan terus mendukung maskapai Indonesia bisa terbang ke AS. Dia juga mengucapkan selamat atas capaian regulator udara yang telah mencapai kategori satu FAA.

”Saya mengucapkan selamat kepada Pemerintah Indonesia yang telah mencapai Kategori Satu FAA. Semoga kerja sama di bidang penerbangan bisa berlanjut dengan baik dan menguntungkan bagi ke dua negara,” ungkapnya.

Donovan menegaskan bahwa dengan dilantikanya Presiden AS terpilih Donald Trump, tidak ada yang akan berubah antara Indonesia dan AS. Justru kepemimpinan Trump akan meningkatkan kerja sama AS dengan Indonesia karena AS berkepentingan dalam hal ini. Pemerintah Indonesia melalui Kemenhub dan Kedutaan Besar AS telah menyetujui melanjutkan program US-Indonesia Aviation Working Group.

Program ini mulai berlangsung dari tanggal 20 April 2015. AWG tersebut juga mendapatkan dukungan dari Departemen Perdagangan dan Federasi Penerbangan Sipil (FAA) AS. Kegiatan AWG difokuskan pada isu kebijakan dan permasalahan teknis operasional yang dihadapi oleh sektor penerbangan sipil Indonesia yang meliputi modernisasi manajemen lalu lintas udara,

infrastruktur bandar udara, keselamatan dan keamanan penerbangan, pengembangan dan pertumbuhan pelayanan penunjang penerbangan, analisis, pengembangan dan perencanaan penggunaan kapasitas ruang udara dan kapasitas bandar udara, akses dan integrasi penerbangan secara umum dan keamanan kargo.

Sebelumnya Maskapai Garuda Indonesia sudah mendapatkan dua izin rute sektor Jepang-Amerika Serikat (AS) dari Pemerintah Jepang dengan mengoperasikan Jakarta- Tokyo-Los Angeles tiga kali penerbangan pergi pulang (PP) dalam sepekan. Direktur Operasi Garuda Indonesia Novianto Herupratomo mengatakan, meski sudah mendapat dua izin rute itu,

pihaknya masih menunggu Jepang menerbitkan paling sedikitnya satu izin lagi sebagai rute tambahan untuk sektor Jepang-AS sehingga Garuda dapat mengoperasikan tiga kali penerbangan Jakarta-Tokyo-Los Angeles per pekan.

”Saat ini, kami sedang menunggu izin rute atau air service agreement atau fifth freedom dari Pemerintah Jepang untuk sektor Jepang-Amerika sedikitnya tambahan satu kali seminggu. Artinya, sudah ada izin rute dua kali seminggu dan perlu minimal satu kali tambahan per minggu,” ujarnya belum lama ini.

Penerbangan Garuda Indonesia ke Amerika dengan frekuensi tiga kali sepekan diperlukan untuk memenuhi kelaikan dan operasional. ”Kalau enggak tiga kali seminggu, enggak feasible secara operasional. Sedangkan untuk urusan Air Service Agreement ke Amerika, sudah tidak perlu lagi, karena sebelumnya Garuda sudah pernah mengoperasikan rute penerbangan langsung ke Amerika,” pungkas dia.

Rencananya, Garuda Indonesia akan menggunakan dua pesawat berbadan lebar Boeing B777 untuk melayani Jakarta-Tokyo-Los Angeles.