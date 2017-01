\TERPOPULER: Kemenhub Lobby FAA Bantu Penerbangan ke LA dan NY \

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mendorong maskapai Garuda Indonesia untuk membuka penerbangan ke Amerika Serikat (AS). Saat ini Kemenhub tengah meminta dukungan AS agar memfasilitasi maskapai pelat merah tersebut bisa terbang ke Los Angeles dan New York.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dorongan agar maskapai nasional terbang ke AS mengacu pada hasil rating Federal Aviation Administration (FAA) atau Federasi Penerbangan Sipil Amerika yang menempatkan Indonesia pada kategori satu.

Dia menambahkan, melalui working group tersebut, Budi Karya menegaskan bahwa industri penerbangan Indonesia memiliki potensi besar.

