\Gaji 100 CEO di London Setara dengan 10 Ribu Buruh Garmen Bangladesh\

JAKARTA - Oxfam Internasional merilis data yang cukup mengejutkan. 100 CEO perusahaan yang tercantum dalam indeks Financial Times di Bursa London menghasilkan uang setara dengan gaji 10.000 orang yang bekerja di pabrik-pabrik garmen Bangladesh. Parahnya, beberapa di antaranya sedang mengalami perlakuan buruk dan perbudakan.

"Sementara banyak kepala eksekutif, yang sering dibayar dalam bentuk saham, telah melihat pendapatan mereka meroket, upah untuk pekerja biasa dan produsen hampir tidak meningkat, dan dalam beberapa kasus telah memburuk," kata laporan itu seperti dilansir Forbes.

Sementara sebuah laporan yang dilakukan oleh Baptist World Aid Australia mengklaim bahwa India mempekerjakan hampir 17 juta pekerja (per 2015) di sektor garmen. Di Bangladesh, sebanyak 4,2 juta. Sementara itu, upah minimum bulanan untuk industri di negara-negara ini masing-masing hanya USD78 atau setara dengan Rp1,04 juta dan USD71 atau Rp944 ribu yang disamakan dengan USD0,45 per jam atau Rp5.985 (Kurs Rp13.300 per USD).

Di sisi lain, menurut data statistik dari Departemen Tenaga Kerja di 2015, tarif per jam rata-rata untuk tekstil, pakaian jadi, dan pekerja perabotan di Amerika Serikat adalah USD12,65.

Berbeda dengan keduanya, rata-rata kompensasi untuk CEO di 350 perusahaan AS pada tahun 2013, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Institut Kebijakan Ekonomi, adalah USD15,2 juta atau Rp202,16 miliar. Angka ini kira-kira akan sama dengan tarif per jam dari gabungan 16.000 karyawan di Bangladesh.

Mengenai laporan itu Oxfam mengatakan, tren terhadap kesenjangan semakin tertanam ke dalam ekonomi dunia. Perusahaan dan individu super kaya memainkan peran kunci dalam mendorong kesenjangan ini.

Jika kesenjangan terus dipertahankan, maka akan berdampak bahaya besar bagi ekonomi dunia. Oleh sebab itu, semua pihak harus lebih adil menghadapi hal tersebut.