\TERPOPULER: Harga BBM Premium dan Solar Direncanakan Naik April \

JAKARTA - Berdasarkan kecenderungan kenaikan harga minyak dunia akibat kesepakatan pemangkasan produksi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC), harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan penugasan jenis solar dan premium diperhitungkan mengalami kenaikan per April mendatang.

Namun, PT Pertamina (Persero) sebagai penyedia dan distributor menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada pemerintah.

Dilihat dari rata-rata kenaikan Mean of Plats Singapore (MOPS) yang menjadi patokan keekonomian harga BBM dari Desember 2016-Januari 2017 sebesar 6,2-6,8%, Pertamina sebelumnya telah menaikkan harga bahan bakar nonsubsidi/bahan bakar khusus (BBK) jenis pertamax, pertamax plus, pertalite, pertamina dex, pertamax turbo.

